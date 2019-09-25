26 Eylül 2019, Perşembe

FUTBOL

PSG'nin iç saha serisi sona erdi

PSG'nin iç saha serisi sona erdi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.09.2019

'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden Saint-Germain (), 'nde (Ligue 1) Reims'e 2-0 mağlup oldu.

Ligue 1'in 7. haftası, lider 'nin Reims'i evinde ağırladığı mücadeleyle sona erdi.

Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90+4. dakikada Boulaye Dia'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son olarak iç sahada 12 Mayıs 2018'de Rennes'e 2-0 yenilen PSG, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti.

PSG, aldığı mağlubiyete rağmen 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Reims ise puanını 11'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

, A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.



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