26 Eylül 2019, Perşembe

FUTBOL

La Liga'nın yeni lideri Real Madrid

La Liga'nın yeni lideri Real Madrid
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.09.2019

İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 6. haftasında sahasında oynadığı maçta Osasuna'yı 2-0 yenen , liderliğe yükseldi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta 'in gollerini Brezilyalı genç forvetler Vinicius Junior (Dk. 36) ve Rodrygo Goes (Dk. 72) attı.

Sezonun ilk maçlarındaki düşük performansından dolayı Real Madrid taraftarlarınca ıslıklanan 19 yaşındaki Vinicius, eflatun-beyazlı formayla bu sezon attığı ilk golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Real Madrid'in ikinci golünü atan 18 yaşındaki Rodrygo ise 71. dakikada Vinicius'un yerine oyuna girdikten 1 dakika sonra yakaladığı ilk pozisyonda rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Real Madrid, haftaya lider giren 'nun Leganes deplasmanında 1-1 berabere kalmasını iyi değerlendirerek, 14 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Osasuna ise 7 puanla 12'nciliğe geriledi.

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Karim Benzema, Eden Hazard, , Raphael Varane, Daniel Carvajal ve kaleci gibi yıldız futbolcularını yedek oturttu.

Fransız teknik adam, , Mariano Diaz Mejia ve Brahim Diaz'ı ise kadroya almadı.

Bu arada haftanın diğer maçında , deplasmanda Mallorca'yı 2-0 yenerek 13 puanla 2. sıraya yükseldi.

'nın 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Atletico Madrid-Real Madrid derbisi oynanacak.



Kaynak: AA
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