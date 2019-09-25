25 Eylül 2019, Çarşamba

FUTBOL

Lille sahasında kazandı

Lille sahasında kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.09.2019

'nde (Ligue 1) Milli futbolcular ve 'in forma giydiği Lille, ligde konuk ettiği Strasbourg'u 2-0 yendi

Milli futbolcular ve 'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.



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