25 Eylül 2019, Çarşamba
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Lille sahasında kazandı
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, ligde konuk ettiği Strasbourg'u 2-0 yendi
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı yedinci hafta mücadelesinde Lille, sahasında Strasbourg'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, 43. dakikada Victor Osimhen ve 64. dakikada Loic Remy'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Lille, aldığı bu galibiyetle puanını 13'e çıkartarak ligde üçüncü sıraya yükselirken, 6 puanlı Strasbourg 17. sırada kaldı.
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