Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı stadyumlar belli oldu!
UEFA, Şampiyonlar Ligi finallerinin önümüzdeki sezonlarda nerede oynanacağını açıkladı. Ayrıca UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 2021 Süper Kupa finali ve Uefa Avrupa Ligi finallerinin de oynanacağı stadyumlar açıklandı.
Uefa'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 sezon Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı stadyumlar belli oldu. 2021 Şampiyonlar Ligi finali Rusya'nın St. Petersburg Stadyumu'nda, 2022 Şampiyonlar Ligi Finali Almanya'nın Allianz Arena Stadyumu'nda, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali ise, Londra'nın Wembley Stadyumu'nda oynanacak.
Açıklamada aynı zamanda 2021 Uefa Süper Kupa ve 2021 Uefa Avrupa Ligi Finali'nin ev sahipliğini yapacak stadyumlara da yer verildi. 2021 Uefa Finali Kuzey İrlanda'nın Windsor Park Stadyumu'nda, 2021 Uefa Avrupa Ligi Finali ise, İspanya'nın Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16'DA "VAR" TEKNOLOJİ KULLANILACAK
UEFA, Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ardından VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı.
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