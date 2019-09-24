24 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza

FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Üç sezon önce 'de mücadele eden ve şimdilerde 'e kadar düşen 'a bir darbe de 'dan geldi. FIFA, kırmızı-siyahlılara eski oyuncularına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

Yıllardır yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan ve üç sezon önce 28 yıl aralıksız mücadele ettiği 'e veda eden 'a darbe üzerine darbe gelmeye devam ediyor. Üç sezonda, en üst seviye ligden en alt seviye lige düşen ve şu anda 'de var olma mücadelesi veren Gaziantepspor'a bir şok da 'dan geldi.
FIFA, kırmızı-siyahlı kulübe eski oyuncuları Anton Putsila, Bart Van Hintum ve Sergey Kislyak ile St. Pauli takımına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

İlk maçını 8-0 kaybetti, eksi 21 puanla son sıraya çakıldı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk maçında karşılaştığı Kahta 02 Spor'a 8-0 mağlup olan Gaziantepspor, FIFA tarafından verilen bu ceza ile puan tablosunda daha şimdiden eksi 21 puanla son sırada yer aldı.
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