Tarih yazarı

25 Eylül 2019, Çarşamba
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Giriş Tarihi: 25.09.2019
FIFA tarafından yılın en iyi oyuncusu seçilen Lionel Messi, Kırdığı rekorlarla futbol tarihine adını yazdıran Lionel Messi, 4 yıl sonra yeniden "en iyi oyuncu" kategorisinde zirveye çıktı.
Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, uzun bir aranın ardından yeniden en iyi oyuncu kategorisinde ödülle buluştu. Ballon d'Or'u (Altın Top) son olarak 2015'te kazanan Tangocu, FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nde Ronaldo ve Van Dijk'i geride bıraktı. Kariyeri boyunca 5 Altın Top kazanan Messi, bu ödülün ise ilk kez sahibi oldu. Geçen sezon ligde 36 golle krallığa çıkan süperstar, Şampiyonlar Ligi'nde de 12 golle krallık yarışını kazandı. Messi, Altın Ayakkabı ödülünü 6 kez kazanan tek oyuncu konumunda bulunuyor.
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