25 Eylül 2019, Çarşamba

FUTBOL

Tarih yazarı

Tarih yazarı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.09.2019

tarafından yılın en iyi oyuncusu seçilen , Kırdığı rekorlarla futbol tarihine adını yazdıran Lionel Messi, 4 yıl sonra yeniden "en iyi oyuncu" kategorisinde zirveye çıktı.

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı , uzun bir aranın ardından yeniden en iyi oyuncu kategorisinde ödülle buluştu. Ballon d'Or'u () son olarak 2015'te kazanan Tangocu, Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'nde Ronaldo ve Van Dijk'i geride bıraktı. Kariyeri boyunca 5 Altın Top kazanan Messi, bu ödülün ise ilk kez sahibi oldu. Geçen sezon ligde 36 golle krallığa çıkan süperstar, Şampiyonlar Ligi'nde de 12 golle krallık yarışını kazandı. Messi, Altın Ayakkabı ödülünü 6 kez kazanan tek oyuncu konumunda bulunuyor.
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