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6 maçta 5 gol yedi
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Beşiktaş bu sezon resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta 5 golü kalesinde gördü.
Resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş, Başakşehir'den de gol yedi. Siyah- beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde kalesinde gol gördü. Bu periyotta 9 gol atan Kartallar, kalesinde 12 gol gördü.
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