24 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

6 maçta 5 gol yedi

6 maçta 5 gol yedi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.09.2019

bu sezon resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip mücadele ettiği Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta 5 golü kalesinde gördü.

Resmi maçlarda kalesini savunmakta zorlanan , Başakşehir'den de yedi. Siyah- beyazlılar, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inde kalesinde gol gördü. Bu periyotta 9 gol atan Kartallar, kalesinde 12 gol gördü.
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