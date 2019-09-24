24 Eylül 2019, Salı
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U-19'LAR 3-2 GALİP
Rıza Çalımbay öne geçti
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Sivasspor ve Trabzonspor'un karşılaşmasında iki ekibin teknik patronları Ünal Karaman ve Rıza Çalımbay 3. kez karşı karşıya geldi. Sivas dün Trabzonspor'u mağlup edince rekabette Çalımbay 2-1 öne geçti.
Ünal Karaman ve Rıza Çalımbay kariyerlerinde 3. kez karşı karşıya geldiler. Önceki randevularında iki teknik adam da 1'er galibiyet almışlardı. Sivas dün Trabzonspor'u mağlup edince rekabette Çalımbay 2-1 öne geçti.
U-19'LAR 3-2 GALİP
İki takımın maçından önce U-19'lar karşı karşıya geldi. Trabzonspor eksik bir kadroyla sahadaydı. Bordo- mavililer mücadeleyi 3-2 kazandı. Fırtına'nın gollerini Kerem Baykun (2) ve Ahmet attı.
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