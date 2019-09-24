24 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Sabırlı olmalıyız

Sabırlı olmalıyız
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımı adına beraberlik golünü kaydeden Burak Yılmaz, "Herkesin sabırlı olmasını istiyorum Kendi seyircin tarafından protesto edilmek üzücü" diye konuştu.

'ta uzun süreli sakatlığının ardından Başakşehir maçında sahalara dönen Burak Yılmaz, penaltıdan takımının tek golünü atan isim oldu. Burak maçın ardından şu açıklamalarda bulundu: "Bugün, aylar sonra ilk maçım. Aslında erken döndüm. Gol attım ama fizik olarak hazır değilim. Maç iki tarafa da gitti geldi, son 10 dakika bize döndü. Oyun üstünlüğü onlardaydı. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Fizik olarak hazırlanmaya çalışıyoruz. Hocamızın direktiflerine uymaya çalışıyoruz. Yeni bir tarzımız var, adapte olmaya çalışıyoruz. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Ayrıca kendi seyircin tarafından protesto edilmek üzücü. Performansını ister istemez düşüren bir şey. Taraftarlarımız biraz sabretsin. Allah izin verirse gereken Beşiktaş'ı önümüzdeki haftalarda izleteceğiz."
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