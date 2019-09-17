17 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Trabzonspor Madrid’e gitti

Trabzonspor Madrid’e gitti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.09.2019

, Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid’e gitti.

Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.45'te özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı 'nın Madrid şehrine hareket etti.
'un Getafe maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdulkadir Parmak, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.

Bu arada teknik direktör ile Joao Pereira 18 Eylül Çarşamba günü 17.30'da Getafe 'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, yine Alfonso Pérez Stadyumu'nda 18.00'de yapacağı antrenmanla ise hazırlıklarını tamamlayacak.

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