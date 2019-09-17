17 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Başkan Erdoğan TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Başkan Erdoğan TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, Başkanı Nihat Özdemir ile Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.

Son olarak Fenerbahçe ve başkanları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i böyle izledi haberin devamı

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