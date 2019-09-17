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Başkan Erdoğan TFF Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Başkan Erdoğan'ın, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Türk futbolundaki son gelişmeleri değerlendirdiği öğrenildi.
Son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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