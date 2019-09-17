17 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Neymar'ın cezası 2 maça düştü

Neymar'ın cezası 2 maça düştü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Uluslararası (), 'nın 3 maç men cezası verdiği Saint-Germain'in () Brezilyalı forvet oyuncusu 'ın cezasını 2'ye indirdi.

'tan yapılan açıklamaya göre 'nin, Temyiz Kurulu'nun hakkında verdiği cezaya yaptığı itirazı kısmen haklı buldu. Geçen sezon UEFA son 16 turunda hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle Neymar'a verilen 3 maç men cezası 2'ye düşürüldü.

29 yaşındaki futbolcu, takımı PSG'nin, bu sezon Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı (yarın) ve (1 Ekim) karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Neymar, PSG'nin ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan PSG, rövanşı 90. dakikada Marcus Rashford'ın penaltı golüyle 3-1 kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti.



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