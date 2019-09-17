17 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

TFF'den Avrupa kupalarındaki Türk takımlarına başarı dileği

TFF'den temsilcilerimize başarı dileği
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.09.2019

() Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının yarın ve Perşembe günü yapacağı maçlar için başarı dileğinde bulundu.

'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Finali, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz ile UEFA 'ndeki temsilcilerimiz , ve 'a yürekten başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." denildi.

Galatasaray, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda 'nın takımıyla karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, K Grubu'nun ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir J Grubu'nda 'nın Roma, Trabzonspor ise C Grubu'nda 'nın Getafe takımıyla Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

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