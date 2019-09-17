TFF'den Avrupa kupalarındaki Türk takımlarına başarı dileği
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının yarın ve 19 Eylül Perşembe günü yapacağı maçlar için başarı dileğinde bulundu.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Finali, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." denildi.
Galatasaray, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, K Grubu'nun ilk haftasında Slovakya'nın Slovan Bratislava, Medipol Başakşehir J Grubu'nda İtalya'nın Roma, Trabzonspor ise C Grubu'nda İspanya'nın Getafe takımıyla 19 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Temsilcilerimize Avrupa kupalarında başarılar dileriz— TFF (@TFF_Org) September 17, 2019
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