19 Eylül 2019, Perşembe

FUTBOL

Berbatov emekliye ayrıldı

Berbatov emekliye ayrıldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.09.2019

Bulgar golcü , 20 yıllık profesyonel kariyerini noktaladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde , , Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.

Berbatov, Bulgaristan 'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Galatasaray'da 17 yıl sonra bir ilk! Galatasaray'da 17 yıl sonra bir ilk!
Casus Diagne! Galatasaray maçı öncesi... Casus Diagne! Galatasaray maçı öncesi...
Neymar'ın cezası 2 maça düştü Neymar'ın cezası 2 maça düştü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör