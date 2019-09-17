17 Eylül 2019, Salı

FUTBOL

Ortalığı ayağa kaldıran skandal video!

Ortalığı ayağa kaldıran skandal video!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Geçen sezona damgasını vuran Federasyonu Başkanı ’nın, ’na alınan kızı , sosyal medyada paylaştığı videosundaki küfürleri ile herkesi ayağa kaldırdı

Skandal raporlarla birçok kulübün canını yakan Başkanı , bu kez kızı nedeniyle yeni bir skandala dahil oldu. Aynı zamanda Faal Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı da yapan Arıcı'nın, kızı 'yı TFF 'na aldırdığı ortaya çıktı. Ancak Buse Arıcı'nın sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımla birlikte skandalın boyutu daha da büyüdü.

Geçmişte Abdurrahman Arıcı'nın Fenerbahçeli formalı görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında başta , ve taraftarları olmak üzere diğer kulüpler duruma tepki göstermişti. Bu sefer de kızı Buse Arıcı'nın sözleri bardağı taşıran son damla oldu. BUSE Arıcı videosunda "Bu yıl varya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını ...." sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü. Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları sert bir şekilde eleştirdi. Futbolseverler, "Bir de böyle insanları kurullara üye yapıyorlar. TFF Başkanı 'in bundan haberi var mı?" diye tepki gösterdiler. Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve adım atmadı.
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