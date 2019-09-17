17 Eylül 2019, Salı
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Geçmişte Abdurrahman Arıcı'nın Fenerbahçeli formalı görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında başta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları olmak üzere diğer kulüpler duruma tepki göstermişti. Bu sefer de kızı Buse Arıcı'nın sözleri bardağı taşıran son damla oldu. BUSE Arıcı videosunda "Bu yıl varya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını ...." sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü. Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları sert bir şekilde eleştirdi. Futbolseverler, "Bir de böyle insanları kurullara üye yapıyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bundan haberi var mı?" diye tepki gösterdiler. Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve adım atmadı.
Ortalığı ayağa kaldıran skandal video!
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Geçen sezona damgasını vuran Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın, TFF Dış İlişkiler Kurulu’na alınan kızı Buse Arıcı, sosyal medyada paylaştığı videosundaki küfürleri ile herkesi ayağa kaldırdı
Skandal raporlarla birçok kulübün canını yakan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, bu kez kızı nedeniyle yeni bir skandala dahil oldu. Aynı zamanda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanlığı da yapan Arıcı'nın, kızı Buse Arıcı'yı TFF Dış İlişkiler Kurulu'na aldırdığı ortaya çıktı. Ancak Buse Arıcı'nın sosyal medyadan daha önce yaptığı paylaşımla birlikte skandalın boyutu daha da büyüdü.
Geçmişte Abdurrahman Arıcı'nın Fenerbahçeli formalı görüntülerinin ortaya çıkması sonrasında başta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları olmak üzere diğer kulüpler duruma tepki göstermişti. Bu sefer de kızı Buse Arıcı'nın sözleri bardağı taşıran son damla oldu. BUSE Arıcı videosunda "Bu yıl varya kesin şampiyonuz. Aykut da gitti, Ersun Hoca süper. Analarını ...." sözleriyle yaptığı paylaşım büyük tepki gördü. Sosyal medyadan ikiliye tepkiler yağarken G.Birliği maçı sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar paylaşımları ile yaşananları sert bir şekilde eleştirdi. Futbolseverler, "Bir de böyle insanları kurullara üye yapıyorlar. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bundan haberi var mı?" diye tepki gösterdiler. Türkiye Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ve adım atmadı.
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