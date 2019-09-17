17 Eylül 2019, Salı
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Başkan Erdoğan Rıza Kayaalp'i böyle izledi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp ile Kübalı Oscar Pino Hinds arasındaki müsabakayı izledi. Erdoğan, rakibini yenerek altın madalya kazanan ve dört kez grekoromen stilde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'in 4. kez dünya şampiyonu olduğu müsabakayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya ile birlikte takip etti.
17.09.2019
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