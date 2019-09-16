16 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev

Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.09.2019

, kokartlı 'ya 'nde görev verdi. 'den yapılan açıklamaya göre Özkahya, 'nın VfL Wolfsburg ile 'nın Olexandriya takımları arasında 19 Eylül 2019 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetecek.

, kokartlı 'ya 'nde görev verdi. 'den yapılan açıklamaya göre Özkahya, 'nın VfL Wolfsburg ile 'nın Olexandriya takımları arasında 19 Eylül 2019 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.



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