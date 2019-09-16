16 Eylül 2019, Pazartesi

FUTBOL

Emenike Westerlo'da

Emenike Westerlo'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.09.2019

elçika 2. Futbol Ligi ekibi Westerlo, Nijeryalı forvet 'yi etti. Westerlo Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Emenike'nin transferini sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla duyurdu.

'de ve formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, son olarak görev yaptığı ekibi 'tan geçen yıl ayrılmıştı.

Fenerbahçe'den Berke Özer ve 'dan Recep Gül'ün kiralık olarak görev yaptığı Westerlo, ligde 6 haftada topladığı 13 puanla ikinci sırada yer alıyor.


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