15 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.09.2019

kokartlı hakem , Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 17 Eylül Salı günü 'nin ekibi ile temsilcisi arasında oynanacak ilk hafta maçını yönetecek.

'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nin başkenti 'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak 'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Karşılaşmada (VAR) olarak , Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da görev alacak.



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