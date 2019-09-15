"Ayrılmak istedim"
Neymar, taraftarlarınca yuhalanarak protesto edildiği ve attığı golle PSG'yi galibiyete taşıdığı Strasbourg maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, kapanan yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.
Taraftarları anladığını söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Bunun taraftarlar için zor olduğunu biliyor ve onları anlıyorum. Ama şu andan itibaren PSG'nin bir oyuncusuyum. Taraftarlarımıza söyleyecek özel bir şey yok. Kariyerim boyunca yuhalanmaya alıştım. Artık her maç benim için deplasman olacak. Bu bir utanç, onlara karşı hiçbir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini itiraf eden yıldız oyuncu, şöyle konuştu:
"Herkesin bildiği gibi ayrılmak istedim. Bunu daha önce de söyledim. Detayları konuşmak istemiyorum. Bu sayfa artık kapandı. PSG'nin bir oyuncusuyum ve sahada her şeyimi vereceğim."
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