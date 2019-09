Ziraat Türkiye Kupası heyecanı A Spor'da!

Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye’yi kucaklıyor. Büyük heyecan A SPOR’da yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda 3 gün üst üste 9 karşılaşma naklen ve şifresiz olarak A SPOR ekranlarından yayınlanacak.

Toplamda 160 takımın katıldığı, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tek organizasyon olan kupada 2. tur heyecanına gelindi. Türkiye'nin spor yayıncılığında zirve kanalı A SPOR, 3 güne yayılan ve heyecanın dalga dalga tüm ülkeye yayılacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 maçı naklen ve şifresiz olarak ekranlara taşıyacak. Kupa keyfinde her gün 3 karşılaşma ekranlarda olacak. Her gün 13.00, 15.00 ve 18.30 seanslarından 1'er maç naklen ve şifresiz izlenebilecek. Türkiye'nin kupasında yurdun her yerinde büyük heyecan yaşanacak.





DEV HEYECAN

Anadolu'nun dört bir köşesinde bugün yine Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanacak. 2. Tur'a adını yazdıran 33 takım 3 gün boyunca sahne alarak rakiplerini elemeye çalışacak. Bugünün programında 6 karşılaşma bulunuyor. Kars 36 Spor-Pazarspor mücadelesi ile başlayacak maçlar son olarak İçel İdmanyurdu- Serik Belediye karşılaşmasıyla son bulacak. Ordu'dan Kemer'e, Kocaeli'den Alemdağ'a kadar farklı yerlerde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. A SPOR bu maçları ekranlara taşıyacak.

STATLAR DOLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nın bir başka önemi de sezonun hemen başında boş olan statların tek maç heyecanıyla dolup taşması. Kupada ilk turlar tek maç eliminasyon sistemine göre oynanıyor. Bu da heyecanı artırıyor. İlçelerinin, şehirlerinin bir üst tura çıkmasını isteyen taraftarlar kupa maçlarında akın akın statlara gidiyor. Maçı statta izleme şansı bulamayan seyirciler ise A SPOR ekranlarından gönül verdikleri takımlarını destekleme imkanı yakalıyor. Kupada yarın 24, perşembe günü ise 3 maç oynanacak.

SON 16'DA VAR DEVREYE GİRİYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon uygulamaya konulan VAR uygulaması, kupada da kullanılıyor. TFF'nin sezon öncesi yayınladığı kupa statüsünde bu yıl da VAR yardımına başvurulacağı açıklandı. Buna göre Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalde VAR protokolüne uygun olarak Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır.

KUPA BEYİ CİMBOM

Ziraat Türkiye Kupası'na Galatasaray damga vurdu. Sarı-kırmızılılar bu kupayı 18 defa müzesine götürmeyi başardı. Aslan'ı 9 kupayla Beşiktaş takip ediyor. 3. sırada ise 8 defa bu kupayı kazanan Trabzonspor yer alıyor. Fenerbahçe ise 6 kez kupayı kaldırma mutluluğunu yaşadı. Kocaelispor, G.Birliği, A.Gücü, Altay ve Göztepe'nin 2'şer kupası var. Akhisar, Konya, Kayseri, Sakarya, Bursa ve Eskişehir ise 1'er kez kazandı.

HER TURA PARA

Kupada hasılat dağıtımı yıllardır aynı şekilde gerçekleşiyor. Buna göre tek maç usülüne göre oynanan karşılaşmalarda gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın yüzde 60'ı tur atlayan takım alıyor. Kaybeden takım da yüzde 40'ı cebine koyuyor. Finali kazanan da hasılatın yüzde 60'ını kasasına götürüyor.

İşte günün programı: