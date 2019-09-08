08 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.09.2019

kokartlı hakem , Karadağ ile Çekya arasında 10 Eylül Salı günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçını yönetecek.

Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Podgorica Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, 'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.



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