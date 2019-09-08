08 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

Liverpool'dan Virgil van Dijk'a süper kontrat

Van Dijk'ın yeni kazancı dudak uçuklatacak!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.09.2019

İngiliz ekibi 'da gösterdiği performansla yılın oyuncusu unvanına layık görülen Hollandalı futbolcu Virgil van 'a, kulübü tarafından 6 yıllık yeni bir sözleşme önerildiği ortaya çıktı.

takımlarından 'da forma giyen ve Hollandalı defans oyuncusu Virgil van 'a yeni sözleşme önerildiği bildirildi.

'da yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, kulübü ile 6 yıllık yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre "'da yılın futbolcusu" seçilen Hollandalı defans oyuncusunun maaşı haftalık 138 bin Euro'dan 220 bin Euro'ya yükselecek.

Mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Van Dijk'ın yeni sözleşmeye evet dediği ifade edildi. Hollandalı yıldız, Liverpool ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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