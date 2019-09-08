08 Eylül 2019, Pazar

FUTBOL

Dev maç A Spor’da

Dev maç A Spor’da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.09.2019

'nda büyük rol oynayan Sivas ve kongrelerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla ile hazırlık maçı yapıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda büyük rol oynayan Sivas ve kongrelerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla ile hazırlık maçı yapıyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak dostluk müsabakası Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor'dan naklen ekranlarda yayınlanacak.
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