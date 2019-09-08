08 Eylül 2019, Pazar
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Dev maç A Spor’da
Giriş Tarihi: 08.09.2019
Kurtuluş Savaşı'nda büyük rol oynayan Sivas ve Erzurum kongrelerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlık maçı yapıyor.
Kurtuluş Savaşı'nda büyük rol oynayan Sivas ve Erzurum kongrelerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Demir Grup Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor hazırlık maçı yapıyor. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak dostluk müsabakası Turkuvaz Medya bünyesindeki A Spor'dan naklen ekranlarda yayınlanacak.
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