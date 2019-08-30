31 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Mönchengladbach ligde ilk yenilgisini aldı

Mönchengladbach ligde ilk yenilgisini aldı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

'nde (Bundesliga) oynanan maçta , sahasında Leipzig'e 3-1 mağlup oldu.

Avrupa Ligi'nde ile aynı grupta yer alan , üçüncü hafta mücadelesinde Leipzig'i ağırladı.

Konuk takım, Timo Werner'in 38, 47 ve 90+4. dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin tek golünü 90. dakikada Breel Embolo kaydetti.

Ligdeki ilk yenilgisini alan Borussia Mönchengladbach 4 puanda kalırken, Leipzig puanını 9'a çıkardı.

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