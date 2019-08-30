31 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Galatasaray'ın rakiplerinden PSG, iki golle kazandı

PSG, iki golle kazandı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

'nde (Ligue 1) Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde ile aynı grupta yer alan Saint-Germain, dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında 'nın penaltı golüyle öne geçen başkent temsilcisi, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Paris Saint-Germain bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Metz 4 puanda kaldı.

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