31 Ağustos 2019, Cumartesi
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Galatasaray'ın rakiplerinden PSG, iki golle kazandı
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, dördüncü hafta mücadelesinde deplasmanda Metz ile karşılaştı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Angel Di Maria'nın penaltı golüyle öne geçen başkent temsilcisi, 43. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Paris Saint-Germain bu galibiyetle 9 puana yükselirken, Metz 4 puanda kaldı.
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