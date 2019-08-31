31 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Muriç'e milli davet

Muriç'e milli davet
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör , Kosova'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde oynayacağı Çekya ve maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Kadroya, 'nin forvet oyuncusu Muric de davet edildi.

'nin forvet oyuncusu Vedat Muric, Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Kosova, Elemeleri A Grubu'nda 7 Eylül'de evinde Çekya, 10 Eylül'de ise deplasmanda ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani, Arijanet Muric (Nottingham Forest), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Hellas Verona), Fidan Aliti (Kalmar), Mergim Vojvoda (), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Leart Paqarada (SV Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen), Mirlind Kryeziu (Zürih)

Orta saha: Idriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna), Besar Halimi (Brondby), Valon Berisha (Lazio), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Edon Zhegrova (Basel), Florent Muslija (Hannover 96), Elbasan Rashani (Odds BK), Bernard Berisha (Akhmat Grozny)

Forvet: Vedat Muric (Fenerbahçe), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday)



Kaynak: AA
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