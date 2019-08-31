31 Ağustos 2019, Cumartesi
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İsmail Köybaşı: "İspanyol halkını seviyorum"
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Granada'ya transfer olan İsmail Köybaşı dün İspanyol taraftarlara tanıtıldı.
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrılan ve 1+1 yıllık anlaşma imzalayan 30 yaşındaki futbolcu, "Granada'ya gelmekten ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum" dedi. Başarılı futbolcu, "Vizyonumu değiştirip, futbolda yeni şeyler öğrenmek istediğim için buraya geldim. Futbolda öğrenmenin sonu yoktur. İspanya'yı ve İspanyol halkını seviyorum" açıklamasında bulundu.
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