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Manchester City farklı galibiyetle başladı
Giriş Tarihi: 10.08.2019
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Raheem Sterling'in "hat-trick" yaptığı maçta West Ham United'ı deplasmanda 5-0 yenerek sezona başladı.
İngiltere Premier Lig ilk hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı 5-0 mağlup etti.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.
Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90+1. dakikalarda Raheem Sterling, 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.
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