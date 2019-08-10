10 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Manchester City farklı galibiyetle başladı

Manchester City farklı galibiyetle başladı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.08.2019

'de , 'in "hat-trick" yaptığı maçta 'ı deplasmanda 5-0 yenerek sezona başladı.

ilk hafta mücadelesinde , deplasmanda 'ı 5-0 mağlup etti.

İspanyol teknik adam yönetiminde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, ligin ilk hafta karşılaşmasında Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.

Manchester City, 25. dakikada Gabriel Jesus, 51, 75 ve 90+1. dakikalarda , 86. dakikada da penaltıdan Sergio Agüero'nun golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrılarak lige 3 puanla başladı.



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