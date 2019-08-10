10 Ağustos 2019, Cumartesi

FUTBOL

Alisson Becker İstanbul'da yok

Alisson Becker İstanbul'da yok
FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.08.2019

'un Brezilyalı file bekçisi , 'in ilk haftasında Norwich ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. , başarılı kalecinin 'da oynanacak olan 'da forma giyemeyeceğini açıkladı.

'a maçı öncesinde kaleci 'dan kötü haber. 'in ilk haftasında Liverpool, sahasında Norwich'i 4-1 mağlup ederken, Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmanın 36. dakikasında kendisini yere bırakırken oyuna devam edemedi. Yerini Adrian'a bırakan Alisson'un, yapılan tetkikler sonrasında takımdan bir müddet uzak kalacağı açıklandı. 14 Ağustos Çarşamba günü 'ın stadında ile Liverpool arasında oynanacak olan Süper Kupa'nda yıldız kalecinin forma giyemeyeceği öğrenildi. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop da, Alisson'un Süper Kupa'da oynamayacağını açıkladı.

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