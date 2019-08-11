11 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Ömer Toprak Werder Bremen'de

Ömer Toprak Werder Bremen'de
FUTBOL
Giriş Tarihi: 11.08.2019

(Bundesliga) ekiplerinden , 'da forma giyen Türk futbolcu 'ı kiralayarak 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu 'ın 'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Teknik Direktörü Florian Kohlfeldt, yıllardan beri yüksek seviyede oynayan Ömer'in, hızlı bir savunma oyuncusu olduğunu ve son olarak Borussia Dortmund'un 'e karşı Almanya Süper Kupası'nı kazandığı maçta iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibin üst yöneticisi Frank Baumann da Ömer'in ulusal ve uluslararası alanda kalitesini kanıtladığını, tecrübesini Werder Bremen takımına aktaracağını kaydetti.

Daha önce Freiburg, ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, 'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti.

Ömer, 2017'de 12 milyon avro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.



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