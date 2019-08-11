Ömer Toprak Werder Bremen'de

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Ömer Toprak'ın Borussia Dortmund'dan 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohlfeldt, yıllardan beri yüksek seviyede oynayan Ömer'in, hızlı bir savunma oyuncusu olduğunu ve son olarak Borussia Dortmund'un Bayern Münih'e karşı Almanya Süper Kupası'nı kazandığı maçta iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibin üst yöneticisi Frank Baumann da Ömer'in ulusal ve uluslararası alanda kalitesini kanıtladığını, tecrübesini Werder Bremen takımına aktaracağını kaydetti.

Daha önce Freiburg, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 227 maça çıkan Ömer, Türk Milli Takımı'nda da 27 kez oynadı ve 2 gol kaydetti.

Ömer, 2017'de 12 milyon avro bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Borussia Dortmund'a transfer edilmişti.