Fenerbahçe'de start Arda Kardeşler’le

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı açılış karşılaşmasına Arda Kardeşler atandı.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemlerini açıkladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı açılış karşılaşmasına Arda Kardeşler atandı. 19 Ağustos Pazartesi günü yapılacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlenecek. VAR odasında ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.



BAYRAMLAŞMA SALI GÜNÜ



Kulüpte geleneksel bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü yapılacak. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bayramlaşmaya, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.