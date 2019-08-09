09 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

Sezonun golü Messi'den

Sezonun golü Messi'den
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.08.2019

1. Futbol Ligi () ekiplerinden 'da forma giyen yıldız , tarafından 2018-19 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi.

'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle belirlenen geçen sezonun en iyi 10 golü adayı arasından en fazla oyu, Messi'nin Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında 'a attığı frikik golü aldı.

Diğer adaylar , Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, , Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova'yı geride bırakan 32 yaşındaki Messi, 2018-19 sezonun en iyi golüne imza atan oyuncu oldu.

, Messi'nin iki gol attığı yarı final mücadelesinde konuk ettiği Liverpool'u 3-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda rakibine 4-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.


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