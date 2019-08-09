Sezonun golü Messi'den
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen yıldız Lionel Messi, UEFA tarafından 2018-19 sezonunun en iyi golünü atan futbolcu seçildi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, aralarında eski teknik direktör ve oyuncuların bulunduğu organizasyonun teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmeyle belirlenen geçen sezonun en iyi 10 golü adayı arasından en fazla oyu, Messi'nin Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında Liverpool'a attığı frikik golü aldı.
Diğer adaylar Cristiano Ronaldo, Danilo, David Faupala, Enzo Millot, Nani, Pedro Rodriguez, Ivan Rakitic, Ismaila Sarr ve Katerina Svitkova'yı geride bırakan 32 yaşındaki Messi, 2018-19 sezonun en iyi golüne imza atan oyuncu oldu.
Barcelona, Messi'nin iki gol attığı yarı final mücadelesinde konuk ettiği Liverpool'u 3-0 mağlup etmesine rağmen deplasmanda rakibine 4-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"