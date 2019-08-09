09 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

Manchester City'de Sane en az 6 ay yok

M.City'de Sane en az 6 ay yok
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.08.2019

takımlarından 'nin yıldız futbolcularından , sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.

'nin ile yapacağı sezonun ilk lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör , ile geçen hafta oynadıkları Community Shield maçında sakatlanan Alman oyuncu 'nin sağ diz çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alındığını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran İspanyol teknik adam, "Bu tip ciddi sakatlıklarda tedavi süreci uzuyor. Sane'nin 6-7 ay boyunca aramıza katılmasını beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan David Silva oldu

Pep Guardiola, takımda kaptanlık görevini İspanyol futbolcu 'nın üstleneceğini, ikinci ve üçüncü kaptan olarak Fernandinho ve Kevin De Bruyne'ün sahaya çıkacağını da duyurdu.

Manchester City'de uzun yıllardır kaptanlık görevini üstelenen Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, takımdan ayrılarak altyapısından yetiştiği Anderlecht Kulübünde oyuncu-teknik direktörlük görevine getirilmişti.



Kaynak: AA
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