09 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

Manchester City İlkay Gündoğan'ın sözleşmesini yeniledi

City İlkay'ın sözleşmesini yeniledi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.08.2019

ekiplerinden , Türk asıllı Alman futbolcu 'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile varılan anlaşmanın ardından, sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren İlkay ise, "Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. City'de geçirdiğim 3 yıldan büyük keyif aldım ve herkes burayı evim gibi hissetmem için büyük çaba harcadı. Bu kulüpte forma giymek önemli bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

'dan 2016 yaz döneminde 27 milyon avro karşılığında transfer edilen , formasıyla çıktığı 115 maçta 17 gole imza attı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Gece yarısı bombaları! Peş peşe duyurdular... Gece yarısı bombaları! Peş peşe duyurdular...
TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret TFF Tahkim Kurulundan Serkan Çınar'a ret
Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Fenerbahçe'den transfer müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör