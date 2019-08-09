TSYD Ankara Kupası'nda zafer Gençlerbirliği'nin: 2-0

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği kazandı.

Başkentin iki köklü ekibi; Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geldi.

11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay tehlikeyi önledi.

21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı.

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