09 Ağustos 2019, Cuma

FUTBOL

TSYD Ankara Kupası'nda zafer Gençlerbirliği'nin: 2-0

TSYD Ankara Kupası'nda zafer Gençlerbirliği'nin...
FUTBOL
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) 'nı, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen kazandı.

Başkentin iki köklü ekibi; Ankaragücü ile , TSYD 'nı kazanmak için karşı karşıya geldi.

11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı.

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