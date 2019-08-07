07 Ağustos 2019, Çarşamba

FUTBOL

Diego Forlan futbolu bıraktı

Diego Forlan futbolu bıraktı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.08.2019

Uruguaylı futbolcu , kariyerini noktaladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki oyuncu, "21 yılın ardından profesyonel kariyerime son veriyorum. Mükemmel hatıra ve duygularla dolu bir dönem kapanıyor fakat yenisi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, , , Villarreal ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.

Yıldız futbolcu, Manchester United ile ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de Avrupa Ligi ve UEFA zaferleri yaşadı.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.



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