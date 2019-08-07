07 Ağustos 2019, Çarşamba

FUTBOL

Welbeck, Watford'da

Welbeck Watford'da
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 Giriş Tarihi: 07.08.2019

ekibi Watford, 'dan ayrılan golcü futbolcu Danny Welbeck'i kadrosuna kattı.

Watford Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz forvet Welbeck ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 5 yıldır 'da forma giyen 28 yaşındaki Welbeck, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon 14 maçta görev yaptı ve 5 gol attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Diego Forlan futbolu bıraktı Diego Forlan futbolu bıraktı
Geri dönüyor! Görüşmeler başladı... Geri dönüyor! Görüşmeler başladı...
Atv'de süper heyecan Atv'de süper heyecan
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör