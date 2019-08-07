Welbeck, Watford'da

İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Arsenal'dan ayrılan golcü futbolcu Danny Welbeck'i kadrosuna kattı.

Watford Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki İngiliz forvet Welbeck ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 5 yıldır Arsenal'da forma giyen 28 yaşındaki Welbeck, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldığı geçen sezon 14 maçta görev yaptı ve 5 gol attı.