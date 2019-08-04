04 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.08.2019

ve UEFA 'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın 'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı 'ın takımını elemesi durumunda (Rusya)-Porto (Portekiz) veya (Belçika)- () eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak.

Şampiyonlar Yolu ve olmak üzere ikiye ayrılan UEFA play-off turu çekilişi ise TSİ 14.30'da yapılacak. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken ve , çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katılacak.

Trabzonspor, (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan () ile 3. eleme turunda karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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