04 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Cumhuriyet Kupası'nın başlama saati değişti

Cumhuriyet Kupası'nın başlama saati değişti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.08.2019

Demir Grup ile arasında oynanacak 21. maçının başlama saati 19.00'dan 20.00'ye alındı.

Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında 21'incisi düzenlenecek maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.

Sivasspor ile arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan, kupanın kağıt biletlerinin satışı, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde bulunan Sivasspor Store ve Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerinden devam ediyor.

Karşılaşmanın biletleri, 5, 10 ve 20 liradan satılıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor
Tam 332 milyonluk transfer operasyonu! Tam 332 milyonluk transfer operasyonu!
Süper Kupa Borussia Dortmund'un Süper Kupa Borussia Dortmund'un
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör