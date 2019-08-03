Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund
Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.
Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund karşılaştı.
81 bin 365 seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti.
Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekip 69. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Böylelikle bu sezonun ilk kupasını alan Borussia Dortmund toplamda 6. kez bu kupayı müzesine götürdü.
Borussia Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.
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