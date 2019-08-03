04 Ağustos 2019, Pazar

FUTBOL

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Borussia Dortmund

Süper Kupa Borussia Dortmund'un
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.08.2019

'da 'nın sahibi 'i sahasında 2-0 yenen oldu.

Dortmund'daki 'ta oynanan müsabakada Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası'nı kazanan ile ligi ikinci sırada tamamlayan karşılaştı.

81 bin 365 seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Paco Alcacer'in golüyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekip 69. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylelikle bu sezonun ilk kupasını alan Borussia Dortmund toplamda 6. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.



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