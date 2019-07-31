CANLI | Tottenham - Bayern Münih

Audi Cup'un final mücadelesinde İngiltere temsilcisi Tottenham, Alman devi Bayern Münih ile şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Rakibiyle kariyeri boyunca 4 kez karşılaşan ve bu maçlardan ikisinden mağlup, birinden ise galip ayrılan Tottenham, 36 yıl sonra ilk kez Bayern Münih karşısına çıkıyor. Seyir zevki oldukça yüksek geçmesi beklenen mücadelenin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de

Audi Cup kapsamında Bayern Münih ile Tottenham final maçında karşı karşıya geliyor. Dev final mücadelesinin CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...



TOTTENHAM BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

AUDI Cup'un final mücadelesinde Tottenham, Bayern Münih ile 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Spor Smart ve Misli.com üzerinden canlı izlenebilecek.

Almanya'nın Bayern Münih Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen AUDI Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.



