31 Temmuz 2019, Çarşamba

FUTBOL

FIFA, yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA Yılın Futbolcusu adayları belli oldu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), 2019 yılının en iyi futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı.

'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10'ar isimden oluşan en iyi futbolcu ve en iyi aday listeleri belli oldu.

Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanları ile taraftar ve gazeteciler tarafından yapılacak oylamanın ardından 3'e düşürülecek. Kazanan isimler 23 Eylül'de açıklanacak.

Yılın en iyi futbolcusu adayları şunlar:

(Juventus), Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Eden Hazard (Chelsea/), (), (Liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), (Barcelona), Muhammed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool)

Yılın en iyi teknik direktörü adayları ise şunlar:

Djamel Belmadi (Cezayir Milli Takımı), (Fransa Milli Takımı), Marcelo Gallardo (River Plate), Ricardo Gareca (Peru Milli Takımı), Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Fernando Santos (Portekiz Milli Takımı), Erik ten Hag (Ajax), Tite (Brezilya Milli Takımı).

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak "Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak"
Dünyaca ünlü yıldız adım adım G.Saray'a! Dünyaca ünlü yıldız adım adım G.Saray'a!
Yeni transfer Emre Mor hakkında şoke eden gerçek! Yeni transfer Emre Mor hakkında şoke eden gerçek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör