01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe Danimarkalı stoperle anlaştı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019
Fenerbahçe, stoper transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Mathias Jorgensen (Zanka) ile anlaştı.
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