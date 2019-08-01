01 Ağustos 2019, Perşembe

FUTBOL

Fenerbahçe Danimarkalı stoperle anlaştı!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! Anlaşma sağlandı...
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019

, stoper transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Huddersfield'in stoperi Mathias Jorgensen (Zanka) ile anlaştı.

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