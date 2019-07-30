30 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI Kupası)

Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda?
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.07.2019

2019 AUDI Cup maçları kapsamında dev takımlar  ile  karşılaşacak. Bu keyifli karşılaşmanın keyfine dahil olmak isteyen sporseverler Real maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. 2019 AUDİ Cupmaçlarını en ince detayına kadar aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Dünya futbolunun dev takımları ile , 2019 AUDI Cup maçları kapsamında yeşil sahada bir araya geliyor. Modric'li Real Madrid ile 'li Tottenham'ın zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek maçını izlemek ve her iki takımın olağanüstü futbolunun heyecanına dahil olmak isteyen futbolseverler Real maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. AUDI Cup'ın tüm karşılaşmalarına ilişkin bilgileri aspor.com.tr'den bulabilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm detaylar...

AUDI Cup başlangıç karşılaşması Real Madrid Tottenham maçı, 30 Temmuz 2019 Salı günü, saat 19.00'da başlayacak. Dev maç, Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Real Madrid: Navas, Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo, İsco, Kroos, Modric, Vinicius, Hazard, Benzema

Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Eriksen

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