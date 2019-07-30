Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (AUDI Kupası)
2019 AUDI Cup maçları kapsamında dev takımlar Real Madrid ile Tottenham Hotspur karşılaşacak. Bu keyifli karşılaşmanın keyfine dahil olmak isteyen sporseverler Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. 2019 AUDİ Cupmaçlarını en ince detayına kadar aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Dünya futbolunun dev takımları Real Madrid ile Tottenham Hotspur, 2019 AUDI Cup maçları kapsamında yeşil sahada bir araya geliyor. Modric'li Real Madrid ile Harry Kane'li Tottenham'ın zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek maçını izlemek ve her iki takımın olağanüstü futbolunun heyecanına dahil olmak isteyen futbolseverler Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. AUDI Cup'ın tüm karşılaşmalarına ilişkin bilgileri aspor.com.tr'den bulabilirsiniz. Peki, Real Madrid Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin tüm detaylar...
AUDI Cup başlangıç karşılaşması Real Madrid Tottenham maçı, 30 Temmuz 2019 Salı günü, saat 19.00'da başlayacak. Dev maç, Spor Smart kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Real Madrid: Navas, Odriozola, Ramos, Varane, Marcelo, İsco, Kroos, Modric, Vinicius, Hazard, Benzema
Tottenham: Lloris, Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Davies, Winks, Sissoko, Ndombele, Lamela, Eriksen
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