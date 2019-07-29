29 Temmuz 2019, Pazartesi
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İşte Dani Alves'in paylaştığı o fotoğraflar...
Dani Alves takım bulamazsa işi hazır...
Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 Giriş Tarihi: 29.07.2019
Temmuz ayı başında sözleşmesinin sona ermesiyle PSG'den ayrılan ve henüz kendisine kulüp bulamayan Brezilyalı yıldız Dani Alves, bu durumu çok da kafaya takmıyor...
Renkli kişiliğiyle bilinen Brezilyalı sağ bek Dani Alves, PSG'yle sözleşmesinin bitmesi sonrası kendisine henüz yeni bir takım bulamadı.
Herhangi bir teklif de almayan 36 yaşındaki futbolcu bu durumu çok da ciddiye almamış olsa gerek, sosyal medya hesabından paylaştığı bir dizi fotoğraf ile durumu tiye aldı.
Yüzünün farklı mesleklerden insanlara photoshop ile yerleştirildiği karelerde Dani Alves, cankurtaran, çiftçi, seyyar satıcı, güvenlik görevlisi ve taksici halini takipçileriyle paylaştı.
İşte Dani Alves'in paylaştığı o fotoğraflar...
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