Real Madrid - Tottenham maçından kareler

Harry Kane, Ndombele, Eriksen ve Son'lu Tottenham; Eden Hazard, Benzema ve Modric'li Real Madrid'le karşılaştı.

İngiliz ekibi, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle maçtan 1-0'lık ggalibiyetle ayrıldı. Keylor Navas yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.