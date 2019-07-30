30 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Real Madrid - Tottenham maçından kareler

Almanya'nın Bayern Münih Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi. Tottenham, Audi Kupası'nda Bayern Münih-Fenerbahçe maçının kazananıyla yarın final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise kaybeden takımla üçüncülük maçına çıkacak. İşte dev maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 21:08
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Real Madrid - Tottenham maçından kareler

Harry Kane, Ndombele, Eriksen ve Son'lu Tottenham; Eden Hazard, Benzema ve Modric'li Real Madrid'le karşılaştı.

İngiliz ekibi, 22. dakikada Harry Kane'in attığı golle maçtan 1-0'lık ggalibiyetle ayrıldı. Keylor Navas yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

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Real Madrid - Tottenham maçından kareler

İŞTE DEV MAÇTAN KARELER...

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Real Madrid - Tottenham maçından kareler
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Real Madrid - Tottenham maçından kareler
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Real Madrid - Tottenham maçından kareler
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