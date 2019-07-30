30 Temmuz 2019, Salı
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Real Madrid - Tottenham maçından kareler
Almanya'nın Bayern Münih Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi. Tottenham, Audi Kupası'nda Bayern Münih-Fenerbahçe maçının kazananıyla yarın final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise kaybeden takımla üçüncülük maçına çıkacak. İşte dev maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 21:08
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