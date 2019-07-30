30 Temmuz 2019, Salı

FUTBOL

Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz

Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.07.2019

Ekonomik zorluklar yaşayan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira'nın, bilinen adıyla ""nun işlemi uygulandı.

ve basınında yer alan haberlere göre, tarafından kariyerinde iki kez yılın futbolcusu seçilen , biriken borçları ve cezaları nedeniyle son dönemde ekonomik yönden zorlu bir dönemece girdi.

Porto Alegre kentindeki villasına kaçak yolla iskele inşa etmesi nedeniyle hakkında açılan davayı kaybeden ve 2,26 milyon avro para cezasına çarptırılan Brezilyalı eski yıldız futbolcunun, yüklü miktarda vergi borcu da bulunuyor.

Bu gerekçelerle işlemi uygulanan 39 yaşındaki Ronaldinho'nun, Brezilya ve pasaportlarına ise el konulduğu iddia edildi.

Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ronaldinho, 2015 yılında nokta koyduğu futbol kariyerinde Saint-Germain, Milan ve gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giymişti.

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