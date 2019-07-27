27 Temmuz 2019, Cumartesi

FUTBOL

Saldırı saat yüzünden!

Saldırı saat yüzünden!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.07.2019

ve Kolasinac’a saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırganlar, Kolasinac’ın aldığı pahalı saat için soygunu gerçekleştirdi.

MESUT Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın, Londra'da bıçaklı saldırıya uğramasının ardından 'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, yıldız futbolcunun menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını söyledi. Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunun tahmin edildiğini belirtti. Saldırı ilk anda 'e yönelik sanılmıştı. Ancak asıl hedef yanındaki takım arkadaşı Kolasinac çıktı. Boşhak futbolcunun pahalı bir saat satın aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıkları öğrenildi.

EŞİ DE ARABADAYDI

TÜRKİYE'de Başkan 'ın nikah şahitliğini yaptığı muhteşem bir düğünle evlenen Özil'in eşi 'nin de olay esnasında arabada olduğu ortaya çıktı. Arsenalli futbolcu, büyük bir korku yaşayan Amine Gülşe'nin de yaşadığı evin önüne özel korumalar getirtti. Dün sabah saatlerinden itibaren özel güvenlik görevlilerinin evin etrafında koruma görevini üstlendiği belirtildi.
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi girişimi

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