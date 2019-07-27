27 Temmuz 2019, Cumartesi

FUTBOL

Juventus Merih Demiral ile ilgili kararı verdi

Juventus Merih kararını verdi!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.07.2019

Sassuolo'dan 'a olan , yeni transfer olmasına rağmen 'da transferin gözdesi oldu. Milli futbolcu ile Milan, , Roma ve birçok kulüp ilgileniyor.

Ajax'tan De Ligt'in edilmesiyle birlikte kiralık olarak takımdan gönderileceği ifade edilen Demiral'ın menajeri Cenk Melik Yazıcı, oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı.

Yazıcı, " onu ne kiralık ne de satılık olarak göndermek niyetinde. Merih çok mutlu ve onu satmak isteyen de yok. Juventus'ta kalacak" ifadelerini kullandı.

, hazırlık maçlarındaki performansıyla ve takıma adaptasyon hızıyla kısa zamanda dikkat çekti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Süper Lig'de tarihi ayrılık! Beşiktaş... Süper Lig'de tarihi ayrılık! Beşiktaş...
Deniz Türüç bombası! İmzayı atıyor Deniz Türüç bombası! İmzayı atıyor
Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı! Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör